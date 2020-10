LOSC : un spécialiste voit l'OL surclassé et les Dogues au niveau du PSG

Des nuls contre le Stade Rennais et l'OM, un carton sur le rival lensois, d'autres succès tout en maîtrise… le LOSC réalise un excellent début de saison, confirmé par sa 1ère place au classement en compagnie du PSG. Alors qu'il recevra demain l'OL au stade Pierre-Mauroy, le journaliste de So Foot Pierre Maturana en a fait la formation la plus cohérente de cette première partie de saison en France.

"Lille est l’équipe la plus cohérente"

“Lille est l’équipe la plus cohérente, la plus impressionnante de ce début de saison, a expliqué Maturana dans L'Equipe d'Estelle. Même quand ils font des matchs moins impressionnants, il y a un truc positif qui se dégage de cette formation, notamment contre Marseille et Rennes, où la cohérence dans le jeu est primordial. Cette équipe de Lille a un vrai projet de jeu, qui est puissante et qui va très vite. Sur le match de dimanche, je ne vois pas Lyon prendre les trois points.“

Raison sans doute pour laquelle Christophe Galtier est suivi avec beaucoup d'assiduité par l'OM et l'OL pour prendre la suite d'André Villas-Boas et Rudi Garcia…