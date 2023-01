LOSC : une annonce tombe pour l'avenir de Fonseca

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Après le match nul concédé ce lundi par le LOSC face au Stade de Reims (1-1), l'entraîneur des Dogues, Paulo Fonseca, s'en est pris à ses supporters, qui ont sifflé certaines séquences de jeu lilloises. "Je suis très déçu de nos supporters. Ils nous ont toujours soutenus jusque-là mais aujourd'hui (lundi) ils ont fait le contraire quand l'équipe avait besoin d'eux. C'est dommage. Les joueurs jouent comme je leur demande, s'il y a un coupable c'est moi, pas les joueurs. Ils doivent protester contre moi, pas contre les joueurs."

Pas de départ en vue pour Fonseca

Cette déclaration du technicien portugais ne masquerait pas d'envie de départ selon les informations du Petit Lillois. "Des sources proches de Paulo Fonseca nous ont confirmé que l’entraîneur du LOSC se plaisait à Lille, autant au club que dans la ville, et qu’il n’y avait, à travers cette déclaration, aucune volonté dissimulée d’annoncer un quelconque départ. Pas de conflit non plus en vue en interne", expliquent nos confrères.

🤝 Contacté par nos soins, l’entourage de Paulo Fonseca a confirmé que ce dernier n’avait aucune envie de quitter le LOSC, malgré sa sortie médiatique lundi soir.https://t.co/M031YfSTbt — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) January 4, 2023

Pour résumer Malgré son coup de gueule contre les supporters du LOSC après le match nul contre le Stade de Reims (1-1), Paulo Fonseca ne penserait pas à un départ du champion de France 2020-2021.

