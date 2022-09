LOSC : une entame qui sent bon la Champions League pour Fonseca

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Le LOSC a décroché trois points très importants hier soir face à Toulouse (2-1). Une semaine après sa défaite à Marseille (1-2), le club nordiste s'est replacé dans les hautes sphères du classement (6e), en attendant les rencontres de ce dimanche. Son entraîneur, Paulo Fonseca, en a profité pour rejoindre René Girard parmi les débutants sur le banc lillois les plus en réussite.

Après 8 journées en 2013-14, Girard avait pris 14 points, Fonseca en est à 13. La bonne nouvelle c'est qu'il y a 8 ans, leur belle entame avait permis aux Dogues de terminer sur le podium (3es) et donc d'accrocher la Champions League. De bon augure pour Fonseca qui, en plus, a eu le malheur d'affronter les deux premiers du dernier championnat lors de ces 8 premières journées, pour autant de défaites. Sans cela, son bilan aurait pu être encore plus reluisant...