LOSC : une excellente nouvelle arrive en provenance de Chelsea

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

C'est chez le tout frais champion du monde que le LOSC s'apprête à se déplacer mardi prochain. En effet, Chelsea a remporté pour la première fois le prestigieux trophée en dominant les Brésiliens de Palmeiras (2-1 a.p.) en finale le week-end dernier. Mais cette victoire avait un prix, et conséquent, puisque Mason Mount s'est blessé à une cheville, étant obligé de sortir après seulement 31 minutes de jeu.

Selon The Athletic, l'international anglais de 23 ans souffre d'une entorse qui va le contraindre à rester à l'infirmerie pendant les deux prochaines semaines. Il sera donc évidemment absent pour la réception de Lille mardi prochain en 8es de finale de la Champions League. En revanche, il devrait être opérationnel pour le retour à Pierre-Mauroy, le 13 mars. Mount, c'est 7 buts et 8 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. Son absence est donc vraiment handicapante pour les Blues et Thomas Tuchel.