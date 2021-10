LOSC : une grande nouvelle avant l'OM pourrait tomber ce soir !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

On ne dirait pas que le LOSC va jouer un choc contre l’OM demain au stade Pierre-Mauroy. Deux jours après la défaite enregistrée à Salzbourg en Ligue des champions (1-2), la conférence de presse de Jocelyn Gourvennec est arrivée bien plus tard que l’horaire programmé et n’a été que très peu relayée.

En revanche, une nouvelle trancherait presque avec ce mutisme quasi généralisé : le possible retour de Renato Sanches à la compétition ! Gourvennec a en effet annoncé qu'aucun joueur n'était forfait pour affronter l’OM.

Le milieu de terrain portugais, qui a effectué une partie de la semaine avec le groupe, est incertain et sa participation au match sera décidée cet après-midi. Pour l’instant, l’optimisme demeure dans le camp lillois. À voir si celui-ci se confirme jusqu’à inclure Sanches dans le groupe des Dogues dévoilé sans doute dans la soirée.

En conférence de presse, Jocelyn Gourvennec a annoncé qu'aucun joueur n'était forfait pour #LOSCOM. Renato Sanches, qui a effectué une partie de la semaine avec le groupe, est incertain et sa participation au match sera décidée cet après-midi. pic.twitter.com/V6jvsQcVEc — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) October 2, 2021