LOSC : une grosse surprise au milieu pour les débuts contre Auxerre ?

Hier en conférence de presse, Paulo Fonseca s'est montré très concentré avant son baptême du feu en Ligue 1 contre l'AJ Auxerre. L'entraîneur du LOSC a expliqué que son équipe avait encore besoin de faire des réglages et c'est le moins que l'on puisse dire puisque L'Equipe et La Voix du Nord s'accordent à dire qu'il devrait être contraint d'aligner le jeune Carlos Baleba (18 ans) en raison des nombreuses absences au milieu de terrain ! "Avec le départ à Everton d'Amadou Onana, il ne reste plus que Benjamin André parmi les quatre milieux présents au LOSC la saison dernière (Sanches et Xeka sont aussi partis), peut-on lire dans L'Equipe. Et la seule recrue dans ce secteur, Jonas Martin, est blessée aux adducteurs. Lors du dernier match amical, contre Cadix (1-0), Paulo Fonseca avait aligné avec réussite le Camerounais Carlos Baleba. Mais l'entraîneur prendra-t-il le risque de lancer un joueur de 18 ans dès la 1ère journée ? Les autres solutions ne sont pas légion. Angel Gomes avait joliment dépanné lors du succès à Nice (3-1), mi-mai, et Yusuf Yazici avait démarré 2021-22 à ce poste." La une du journal L'Équipe du dimanche 07 août pic.twitter.com/vaPAKUjGhY — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 6, 2022

Pour résumer Le compartiment des milieux de terrain est vide au LOSC entre les départs et les blessures, si bien que Paulo Fonseca devrait aligner Carlos Baleba contre Auxerre. Le Camerounais a fait belle impression lors du match amical contre Cadix (1-0).

