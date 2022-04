LOSC : une nouvelle couche remise dans l’affaire Ben Arfa !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Hatem Ben Arfa va quitter le LOSC dans les prochaines semaines, après une grosse altercation et des propos déplacés envers son entraîneur Jocelyn Gourvennec. L’ancien joueur du PSG voit une nouvelle personne en remettre une couche sur cette affaire.

Dans l’émission “After Foot“ sur RMC, Kevin Diaz s’est exprimé sur le comportement de Ben Arfa. Un comportement qu’il déplore : « C'est pathétique de la part du joueur ! Quand tu es un professionnel et que tu faisais encore des Five, il y a quelques mois, et qu'on te propose de jouer la C1, le minimum c'est d'avoir du respect ».

Pour résumer Sur le départ du LOSC, après son comportement envers son coach, Hatem Ben Arfa s’attire les foudres du football français. Kevin Diaz s’est exprimé sur le comportement de Ben Arfa dans l'émission “After Foot“ de RMC. Une attitude qu'il fustige.

Adam Duarte

Rédacteur