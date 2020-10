LOSC : une performance rare et un joueur hors norme

C'est peu dire que le LOSC a sauvé l'image du football français dans les compétitions européennes. En effet, avec cinq clubs en lice et un match nul pour trois défaites, la victoire des joueurs de Galtier, hier à Prague, a redonné un soupçon de plaisir aux amoureux du ballon rond made in France, échaudés par les revers du PSG, de l'OM et de l'OGC Nice, étrillé par le Bayer Leverkusen.

Au sujet du LOSC, toujours, et c'est un chiffre donné par le statisticien Opta, la victoire face à Prague est tout sauf anecdotique. Du moins le score. Car pour les Lillois, qui ont gagné 4-1, c'est seulement la 2e fois dans l'histoire du club qu'ils inscrivent plus de 3 buts en terrain adverse. Et, bien entendu, la première fois, c'était déjà à Prague....

2 - C’est seulement la 2e fois de son histoire que Lille marque au moins 3 buts dans un match à l’extérieur en compétition européenne. La première fois, c’était déjà à Prague, face au Slavia en octobre 2009 (5-1). Habitude. #ACSLOSC pic.twitter.com/lFzNoYrJ22 — OptaJean (@OptaJean) October 22, 2020

Un triplé, mais pas que...

Par ailleurs, et comme vous le savez, Yusuf Yazici a frappé les esprits en inscrivant un triplé au cours de la rencontre. Une performance plutôt rare dans une carrière, qui se double d'une autre star étonnante, toujours donnée par Opta. En effet, Yazici est le premier joueur du LOSC a marqué en dehors de la surface en Coupe d'Europe depuis...2014.