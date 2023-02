LOSC : une petite phrase de Fonseca synonyme de malaise après le mercato ?

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Hier mardi, Paulo Fonseca ne semblait pas très à l'aise, en conférence de presse, quand les journalistes lui posaient des questions sur le mercato, qui fermait ses portes le jour même à minuit. Son président, Olivier Létang, a levé toute ambiguïté en jurant que le LOSC n'enregistrerait plus aucun mouvement. Cette absence de renfort majeur, étant donné que les Dogues n'ont recruté que Benoît Costil, promis à un rôle de doublure, a-t-il contrarié l'entraîneur portugais ? On peut le penser. En effet, le 20 janvier, deux jours avant le 16e de finale de Coupe de France contre Pau, Fonseca avait déclaré à propos du mercato : "Nous avons besoin d'un joueur. C'est normal, les autres équipes qui veulent être européennes renforcent leur équipe. C'est normal pour Lille d'avoir la possibilité d'avoir un ou deux joueurs. Nous verrons les opportunités dans le mercato". Mais nul n'est venu (en dehors de Costil) alors que Lens, Marseille, Rennes ou encore Monaco se sont renforcés. Pour sûr, cette absence de renforts en janvier sera ressortie en fin de saison si les objectifs ne sont pas atteints par le LOSC ! « Les autres équipes qui veulent être européennes, elles renforcent leur équipe. » Paulo Fonseca.



Mercato terminé: Costil ✅ #LOSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) February 1, 2023

Pour résumer Le 20 janvier, avant le 16e de finale de Coupe de France contre Pau (2-0), l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, avait réclamé du renfort avant la fin du mercato hivernal. Au final, il n'a eu qu'un gardien remplaçant, Benoît Costil, alors que ses rivaux dans la course pour l'Europe se sont, eux, renforcés.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life