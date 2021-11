LOSC : une récompense surprenante pour Olivier Létang

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Andriy Shevchenko, Rui Costa, Samuel Eto’o, Pavel Nedved, Emilio Butragueno, Alessandro Costacurta, Luca Toni, Edwin Van der Saar, Lothar Matthaüs, Stéphane Chapuisat, Hristo Stoitchkov et Juan Sebastian Veron. Ce ne sont pas les participants au prochain match de charité au profit de l'Unicef mais le panel des légendes du quotidien italien Tuttosport, chargé de désigner les lauréats de l'année 2021.

Dans la catégorie des présidents, ces anciens grands joueurs ont élu Olivier Létang ! Principalement parce que le LOSC a décroché le titre de champion de France au nez et à la barbe d'un PSG tout-puissant. Les votants ne sont visiblement pas au courant que l'équipe lilloise sacrée a été bâtie par Gérard Lopez et Luis Campos mais qu'importe ! Entre sa première place dans son groupe de Champions League et ce sacre de son président, le LOSC vit actuellement une belle histoire d'amour avec l'Europe.

#LETANG BEST EUROPEAN PRESIDENT

