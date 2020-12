LOSC : vente, Galtier, Campos, Mercato...ce que change déjà la vente du club

Les informations se succèdent au LOSC. Et ne concernent pas uniquement l'aspect sportif du leader de la Ligue 1, comme vous le savez. Dans les tous prochains jours, Gérard Lopez, le président du club, va s'éclipser et laisser la place aux dirigeants de Callisto Sporting, filiale de Merlyn Partners. En cause, et comme si souvent dans le monde du football désormais, des dettes qu'il faut au plus vite éponger.

Le quotidien l'Equipe, qui avait révélé la vente, donne dans son édition du jour de plus amples informations. Christophe Galtier, tout d'abord, l'entraîneur, a été conforté dans ses fonctions. Au même titre, d'ailleurs, que l'ensemble de son staff. Ce qui ne devrait pas être le cas, en revanche, des deux têtes pensantes du projet lillois depuis des mois : Marc Ingla, le directeur général, et Luis Campos. Les deux hommes ne seraient pas concernés par le nouveau projet de celui qui sera bientôt nommé président : Olivier Létang.

Autre information, et elle n'est pas à occulter, les futurs dirigeants du LOSC, qui auront une dette de plus de 100 millions d'euros à effacer, n'auraient absolument pas l'intention de brader les joueurs dès le mercato d'hiver. Bien au contraire. C'est en revanche au Mercato d'été, une fois la saison terminée, que le LOSC devra passer à l'offensive pour renflouer ses caisses.