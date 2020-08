LOSC - VIDEO : les débuts fracassants d’Osimhen à Naples

C’est ce qu’on appelle des débuts tonitruants. Certes, l'adversaire n'était pas d'un grand standing puisqu'il s'agissait de L'Aquila (4e division), mais Victor Osimhen (21 ans) a régalé pour ses premiers pas avec le Napoli.

En 45 minutes de jeu seulement, l’ancien attaquant du LOSC a marqué à trois reprises en 8 minutes et a délivré une passe décisive pour Hirving Lozano ! Le Mexicain a lui inscrit un doublé, tout comme Dries Mertens, alors que Lorenzo Insigne a lui aussi trouvé à trois reprises le chemin des filets. Faouzi Ghoulam a lui aussi marqué pour une victoire nette et sans bavure (11-0).

