LOSC : Weah réagit à son premier but en Coupe du monde

INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Hier, les États-Unis ont fait match nul contre le Pays de Galles de Gareth Bale (1-1). Les Américains ont dominé la première période avant de se faire rejoindre dans le second acte par les Gallois. C’est Timothy Weah qui a marqué le but de son équipe, son premier dans la plus belle des compétitions internationales. Sur instagram, l’attaquant du LOSC a exprimé son ressentiment après la rencontre.

“Émotions mitigées... Un rêve se réalise avec ce but pour mon premier match de Coupe du Monde. On aurait aimé sortir de ce match avec les 3 points mais on prend ce point du nul et on continue le travail... Ce but était pour mes coéquipiers. Ce but était pour les USA. Ce but était pour le Liberia. Ce but était pour la Jamaïque ! Ce but était pour ma famille !“, a lancé le natif de New York.

Pour le prochain match, les coéquipiers de Timothy Weah défieront les Anglais. Un match déjà décisif pour les États-Unis qui sont obligés de faire un résultat pour aller chercher une qualification pour les 8es de finale de ce Mondial 2022.