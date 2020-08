LOSC : Xeka comme un poisson dans l'eau chez les Dogues

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Au LOSC depuis 2017, Xeka est un élément majeur des Dogues. Le Portugais fait partie des joueurs les plus anciens de l'effectif avec Mike Maignan. Parfaitement épanoui dans le Nord de la France, le joueur de 25 ans a confié son bonheur et partagé ses petites habitudes. . « Je me sens bien, je connais tout le monde ici. Depuis le premier jour, tout le monde m’a bien accueilli donc je me sens vraiment bien (…) « A Lille, j’ai quelques endroits où j’aime bien aller quand je suis en ville. Mais un de mes endroits préférés s’appelle Dona Bica. C’est une petite pâtisserie portugaise qui a des pastéis et comme moi je suis portugais, j’adore les pastéis (rires) », a-t-il confié.

Parfaitement intégré, Xeka se sent 100% lillois. Et il compte bien prouver son attachement au maillot des Dogues lors du derby face au RC Lens. « Est-ce que je suis prêt à laisser ma vie sur le terrain pour gagner le Derby ? Bien sûr. Tout le monde je pense, même le staff, s’il peut rentrer sur le terrain et laisser sa vie dedans, tout le monde la laissera. Je connais l’importance que le Derby a pour les supporters, pour les gens du club au domaine de Luchin. Ça sent ici quand le Derby commence à venir », a-t-il lâché. Les supporters apprécieront.