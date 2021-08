LOSC : Xeka en colère après le VAR suite à la désillusion face à l’ASSE

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Xeka ne comprends pas l’utilité de la VAR. Le milieu de terrain est revenu sur le match nul face à l’ASSE au micro de Canal + Sport. Il regrette notamment qu’une main stéphanoise n’ai pas été sanctionnée.

"C'est très difficile à exprimer. On a fait un bon match, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. On est très déçus, l'arbitre n'a pas vu une main dans la surface de Saint-Étienne. On est frustrés. On a perdu deux points. On a bien démarré la saison avec le Trophée des Champions, mais on a mal démarré le championnat. Ce n'est pas notre vrai visage. On voulait remercier les supporters qui sont là, ils méritent beaucoup plus, mais nous aussi on est déçus". Toujours en quête d’un premiers succès, le champion en titre lillois ne compte que 2 points et remonte provisoirement à la 13ème place du classement.

Xeka : "Je ne sais pas à quoi sert le VAR si dans des situations comme ça on ne le regarde pas." 🗣️



▶️ https://t.co/zI9DZImw6X pic.twitter.com/QHHjABA7gc — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 21, 2021