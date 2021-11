LOSC : Yazici, la trêve, les galères, Gourvennec avait des choses à dire

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Le souci des trêves internationales

"Il nous manque encore du monde. Jonathan David, comme vous le savez, s'est blessé. Il doit revenir demain seulement. On en saura plus à cet instant. Trois joueurs viendront peut-être avec nous, Weah, David, et Gomes, mais sans s'entraîner avant ce match. Ils étaient tout de même onze à être partis ! On aura des joueurs en plus demain, mais pas d'effectif au complet. En plus, on redémarre mal après chaque trêve au niveau des résultats. C'est compliqué. On a toujours du mal à re basculer dans l'efficacité offensive et défensive. On montre des choses, certes, mais on doit prendre conscience que l'on doit monter en compétence dans ce domaine."

Préparer Monaco, tout de même

"Les joueurs qui restent, on s'en occupe bien. Et la semaine d'entraînements a été bonne. J'ai aussi un lien permanent avec les joueurs qui sont en sélection. Ça aide, mais ça ne fait pas tout. La LFP a fait en sorte pour qu'on ait 4 jours afin de préparer la Ligue des Champions. Mais pour que les clubs soient plus respectés, il faudrait que les matches internationaux soient programmés un peu plus tôt dans les semaines. On subit et on s'adapte."

Un tournant dans la saison ?

"Non, on est distancés car on a lâché des points. Mais comme Monaco et Lyon. On a six matches de L1, deux de Ligue des Champions et un de Coupe de France jusqu'à Noël pour rattraper le retard. On sait ce qu'on doit faire. On est cohérent, plutôt bien organisés défensivement, mais on se doit d'être plus efficaces ensemble. Le collectif doit être une priorité."

Yazici

"J'ai profité de cette trêve pour multiplier les entretiens individuels. Avec lui, aussi. Il était déçu de ne pas rejoindre la sélection. On a donc bien échangé, il a bien bossé, il est dans de meilleures dispositions. Il est même revanchard par rapport à ce qui lui arrive au LOSC et avec la sélection. C'est un joueur de talent, qui a besoin d'être plus dans le travail collectif."