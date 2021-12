LOSC : Yilmaz, David et Fonte s’offrent un record chacun

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Trois joueurs du LOSC ont battu un record lors de la victoire ce mardi sur la pelouse de Wolfsburg (3-1), qui a assuré la qualification des Dogues pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Auteur du premier but lillois, Burak Yilmaz (36 ans et 146 jours) est devenu le plus vieux joueur à inscrire un but pour un club français en C1. Quant à Jonathan David, qui a lui inscrit le deuxième but des Dogues, il est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer lors de ses 3 rencontres consécutives avec le LOSC dans la compétition. Enfin, José Fonte est devenu le plus vieux joueur de champ à disputer un match de Ligue des Champions avec un club français devant l’ancien milieu de terrain du PSG, David Beckham (37 ans et 343 jours).

NEW LEVEL UNLOCKED ✅



On l'a fait, tous ensemble. C'est historique. Pour la deuxième fois de son histoire, le LOSC disputera un huitième de finale de @ChampionsLeague ⭐



MERCI ❤#WOBLOSC #UCL pic.twitter.com/KtURbvScOA — LOSC (@losclive) December 8, 2021