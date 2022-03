LOSC : Yilmaz trouve du réconfort en Turquie après son échec

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Vu comme le peuple turc est passionné, on pouvait craindre le pire pour Burak Yilmaz après son pénalty manqué jeudi soir en barrages du Mondial 2022 contre le Portugal (1-3). Surtout au vu de cette vidéo diffusée sur Twitter où l'on voit un de ses compatriotes tirer au pistolet sur sa télévision après son loupé ! Mais non, la Turquie a visiblement un profond respect pour l'attaquant de 36 ans, qui a en plus annoncé sa retraite internationale après cette élimination.

Ses coéquipiers Hakan Çalhanoglu et Umut Bozok ont dit tout le bien qu'ils pensaient du Lillois, combien ils lui devaient et combien ils le remerciaient pour l'ensemble de son oeuvre. Le second a notamment déclaré : "C'est un immense attaquant et un exemple pour nous tous. Il a inscrit au moins 250 ou 300 buts dans sa carrière. Nous sommes très tristes pour lui. Nous nous mettons évidemment à sa place". Le président de la Fédération turque, Nihat Özdemir, a pour sa part déclaré : "J'ai parlé avec Burak, qui était évidemment très contrarié. Il y avait un problème avec la pelouse sur son pénalty. Nous aurions aimé qu'il dise au revoir à la sélection pendant la Coupe du monde, pas comme ça. C'est très malheureux...".

Nihat Özdemir, Burak Yılmaz'ın penaltıyı kaçırma nedenini anlattı!https://t.co/LFBQMEMDLK — Radyospor (@radyospor) March 26, 2022

Les Turcs n'accablent pas Burak Yilmaz Burak Yilmaz a manqué un pénalty important lors du barrage contre le Portugal (1-3) jeudi soir. Pour autant, l'attaquant lillois, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale à 36 ans, n'est pas accablé par ses compatriotes.

Raphaël Nouet

Rédacteur