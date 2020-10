OGC Nice - LOSC (1-1) : malmené par les Aiglons, Galtié se satisfait du nul

En conférence de presse après le nul concédé par le LOSC à Nice (1-1), Christophe Galtier a préféré retenir le positif : "On peut être frustré bien sûr, mais quelques fois, il faut accepter et ne pas faire la fine bouche. C'est la première fois qu'on est mené, on a bien réagi."

Dans la suite de son propos, le coach des Dogues a mis en avant la qualité de l'OGC Nice, son adversaire du jour : "Parfois, il faut savoir ne pas faire la fine bouche. Nous avons joué face à une très bonne équipe de Nice, qui a fait un match total. Nous avons eu du mal à contrarier leurs premières sorties de balle. Dans ces cas-là, notre adversaire est capable de prendre la profondeur. Vous dire qu'on mérite le point du nul, sur nos efforts, oui. Nous avons été moins bien parce que Nice a été bon et parfois très bon." La semaine prochaine, les Nordistes recevront à Pierre-Mauroy le Celtic, jeudi en Ligue Europa, et l'OL, dimanche en Ligue 1.