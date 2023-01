OGC Nice - LOSC : les compos officielles

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Badredine Bouanani (18 ans) va honorer sa première titularisation en Ligue 1 sous le maillot de l'OGC Nice. Du côté lillois, Benjamin Andre est forfait. Malade cette nuit, le milieu de terrain des Dogues est resté à l'hôtel niçois. LOSC : Chevalier, Diakité, Fonte, Djalo, Ismaily, Yoro, Angel, Zhegrova, David, Cabella, Bayo. OGC Nice : Voici le 1️⃣1️⃣ de l'#OGCNice pour affronter le @losclive



Badredine Bouanani (18 ans) va honorer sa première titularisation en @Ligue1UberEats #OGCNLOSC #IssaNissa pic.twitter.com/4xQwrj2Z2U — OGC Nice (@ogcnice) January 29, 2023

Pour résumer L’OGC Nice accueille le LOSC pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 (13h). Didier Digard et Paulo Fonseca ont réservé quelques surprises dans leur onze de départ respectif, Ismaily faisant son retour dans les rangs lillois.

Bastien Aubert

Rédacteur

