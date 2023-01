OGC Nice - LOSC : un Dogue prend l’entière responsabilité de la défaite

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Ce dimanche n’était pas un jour pour Rémy Cabella ! Auteur d’un bon début de saison avec les Dogues, l’international français n’a pas brillé avec le LOSC lors de la défaite face à l’OGC Nice. À la fin de la rencontre, l’offensif a fait son mea culpa.

« Cette défaite ? c’est ma faute. L’équipe a fait un très bon match et je m’excuse, car ce n’était pas mon jour. Cela peut arriver mais je vais faire en sorte de vite rebondir. Ce qui me fait le plus de mal, c’est cette erreur technique car elle coûte très cher. Elle arrive sur quelque chose que normalement je maîtrise, que je travaille tous les jours. À ce moment-là, je sais évidemment que cela est ma faute et ce n’est pas simple à vivre. », a lâché Rémy Cabella en zone mixte.