OL : des signaux positifs face au PSG et au LOSC en vue du titre ?

L’OL a mal joué mais a gagné vendredi contre les Girondins de Bordeaux (2-1). Voilà le résumé basque qu’on pourrait dresser après le match d’ouverture de cette 22e journée de L1 qui a vu le PSG s’incliner dimanche à Lorient (2-3).

Pour Tony Parker, tout cela n’est pas qu’un hasard mais bien des signaux positifs qui s’accumulent dans la course au titre en fin de saison. Cette année, c'est bien parti (pour le titre). J'étais au dernier match contre Bordeaux. Quand tu commences à avoir des buts comme celui de Léo Dubois, c'est que c'est bien parti. Il y a des signes comme ça, avec le PSG qui perd face à Lorient (3-2) », a-t-il expliqué au micro de RMC Sport.

« Ce sont de bons signaux »

« Quand ça va de ton côté, il y a des choses qui arrivent comme ça dans la saison. Ce sont de bons signaux, a poursuivi celui qui siège au conseil d’administration de l’OL déjà ambitieux pour les Gones. Il y a l'objectif d'essayer de ramener le titre de champion de France et continuer à faire grandir le club. Avec le nouveau stade, une fois que tous les remboursements auront été faits, on aura plus de moyens à mettre dans le sportif. Il faut continuer à être patient, beaucoup de choses ont été mises en place. Dans les trois-quatre ans, on pourra essayer de construire une équipe encore plus compétitive. »