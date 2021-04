OL - LOSC (2-3) : collectif, concentration, espoir, le grand bonheur de Jonathan David

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

La victoire du LOSC à peine scellée, l'attaquant Jonathan David s'est exprimé au micro de Canal +. L'occasion, pour lui, de souligner les vertus collectives de sa formation.

"A 2-0 pour Lyon, on savait que ce n'était pas fini, c'est pourquoi le but de Yilmaz avant la pause nous a fait vraiment beaucoup de bien. Ce soir, on est très, très content de remporter cette victoire. C'est une grande performance collective. Notre force, et on le sait, c'est justement le collectif. Si on bosse bien derrière, on sait que devant, on se créer des occases. C'est exactement ce qu'il s'est produit. Ce soir, on a écarté un concurrent direct, on va célébrer, mais on va vite se re-concentrer pour la suite. Tout est permis désormais, on ne va rien lâcher."