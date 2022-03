OL, LOSC : la polémique, Chelsea, le sprint final... José Fonte en dit plus

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

La victoire du LOSC à Lyon (1-0) hier a été marquée par l'égalisation lyonnaise refusée en fin de match, ce qui a provoqué la colère des Gones et notamment de Jean-Michel Aulas. Mais selon José Fonte, il n'y a pas de quoi crier au loup... « La faute sur Jardim ? Oui, cela nous arrange, mais c’est du 50/50 selon moi, estime le Portugais (propos retranscrits par Le Petit Lillois). Aujourd’hui, cela a tourné favorablement pour nous, mais il y a d’autres matchs où ce n’était pas le cas. On a eu de la chance, c’est vrai, mais le plus important à retenir c’est la victoire. On reste mécontents de notre deuxième mi-temps, mais après un match difficile contre Chelsea mardi en Ligue des Champions, le plus important était de se relancer. C’était aussi un grand match. On a souffert, on a mal joué nos possessions et nos ballons, mais on est restés solides jusqu’au bout. »

Et à Fonte d'ajouter : « Ne pas prendre de but est la clé pour réussir. Maintenant, l’objectif est de tout faire pour être dans les quatre premiers. On a les qualités pour le faire. »

Cela paraît évident et pourtant à chaque fois la décision a été mauvaise.@JM_Aulas ça paraît trop gros pour être vrai pic.twitter.com/b54OHADXGm — David Barbet (@davidbarbet) February 27, 2022