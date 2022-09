OL, LOSC : le nouveau Rayan Cherki à Lille ?

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Le LOSC n’a pas remporté qu’une victoire sportive samedi au stade Pierre-Mauroy contre le Toulouse FC (2-1). Lors de ce même match, Lille est rentré dans l’histoire en débutant la rencontre avec deux joueurs formés au club (arrivés à moins de 18 ans au LOSC) : Lucas Chevalier et Leny Yoro.

C’était la première fois en Ligue 1 depuis le 13 janvier 2017, avec Martin Terrier et Adama Soumaoro. Au sujet de Yoro, lancé dans le grand bain à seulement 16 ans par Paulo Fonseca, on peut déjà craindre le pire.

« Je l’avais déjà dis pour Cherki voire Karamoko, quand il évoluait au Celtic : pour moi, avant 17 ans et demi voire même 18 ans, c’est compliqué de jouer au plus haut niveau et j’espère qu’on laissera du temps à Yoro », a rappelé Kévin Diaz au micro de RMC Sport. Prémonitoire ?