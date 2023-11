OL - LOSC : un Dogue crève déjà l'écran, chiffres à l'appui

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Il sera, ce soir encore, sous le feu des projecteurs. Sur le terrain de l'OL et avec le LOSC qui n'en finit plus de se satisfaire de ses performances exceptionnelles. On parle ici du défenseur central, Lens Yoro, à peine 18 ans et déjà solidement installé dans l'effectif des Dogues.

Devant Eden Hazard

Au travers d'un article qui lui est consacré, le quotidien l'Equipe donne la parole à certains de ses coéquipiers à son sujet. Et étale des statistiques qui montrent assez clairement l'ampleur du phénomène. Ainsi, et avec 82 % de duels défensifs remportés en L1 cette saison, Yoro se place tout simplement sur le podium des centraux du top 5 européen. Autre certitude, et cette fois en guise de comparaison, Yoro s'illustre en marquant.

Trois buts, déjà, en 31 matches. Un certain Eden Hazard, au même âge, n'avait marqué que deux fois avec le club lillois.

