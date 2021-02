OL : Neymar, le LOSC, le PSG, le titre...Rudi Garcia avait des choses à dire

Zapping But! Football Club OL : le debrief du mercato des Gones

Rudi Garcia était en verve face aux médias. Et le technicien Lyonnais ne s'est pas privé de commenter l'actualité footballistique. Celle qui concerne son équipe, l'OL, mais également celle qui touche aux autres clubs, dont le PSG, avec la blessure de Neymar. Morceaux choisis.

La blessure de Neymar

"C'est surtout que cela affaiblit le PSG en Ligue des champions. Ce serait bien que les deux clubs français qui nous représentent dignement en Europe continent à aller le plus loin possible. C'est un vrai coup dur. Les excellents joueurs, on préfère toujours les voir sur le terrain qu'à l'infirmerie. C'est bien dommage que Neymar soit blessé. Pour la Ligue 1, le Paris Saint-Germain ne manque pas de réserve."

Memphis Depay

"Il oeuvre en capitaine dans le vestiaire et sur le terrain. Il veut amener l'OL parmi les trois premières places et en C1. Si l'avenir nous permet de rêver à mieux que la troisième place ou la deuxième, je ne vais pas me répéter, on verra."

La bagarre pour le titre

"Tout le monde va vite en Ligue 1. Tout le monde sprinte vite et fort. A nous de continuer pour rester deuxième au moins. La présence de Lille et Paris en Europe cela devrait être un avantage à condition de gagner nos matchs. Physiquement, cela pourrait être un peu plus compliqué pour eux d'enchaîner plus de matchs que nous. Pour nous c'est important de gagner tous nos matchs. Le plus important c'est donc toujours le prochain, celui contre Montpellier. Il est probable que même avec 80 points, une équipe ne soit pas en C1. Tout le monde ne gagnera pas tous ses matchs donc faisons en sorte d'être l'une des équipes qui gagnera tous les siens."