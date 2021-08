OL, OM, LOSC : Rudi Garcia et son ego se prennent un gros tacle

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Dans un entretien accordé au Petit Lillois, Pascal Guion, attaquant du LOSC au début des années 1980, n'a pas manqué de tacler Rudi Garcia, l'ancien entraîneur de Lille, de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais.

"Rudi Garcia était-il fidèle à sa réputation d’ego surdéveloppé ? C’est vrai que Rudi Garcia a toujours eu une ambition supérieure à la normale. Ça le rendait peut-être un peu hautain. Ou alors anxieux vis-à-vis de ses concurrents. J’aurai aimé avoir plus de caractère étant jeune, ça m’aurait peut-être permis d’avoir une carrière plus longue au plus haut niveau, donc je ne peux pas le juger sur ce point", a confié le frère de David Guion au sujet de Rudi Garcia.

Quelques jours avant que son frère (David) n'apparaisse dans la short-list pour succéder à Christophe Galtier...



J'étais en interview avec 𝗣𝗮𝘀𝗰𝗮𝗹 𝗚𝘂𝗶𝗼𝗻. 👇 Retrouvez son récit, sur le #Losc du début des années 80' (d'Arribas à Heylens) !https://t.co/BAOwBT41nE pic.twitter.com/zT3MFN8MwG — Statilosc (@Statilosc) July 29, 2021