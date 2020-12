OM, LOSC : Galtier a remis un petit coup de pression sur Villas-Boas

C'est une affaire dont Christophe Galtier se serait bien passé. Alors qu'Eric Di Meco avait confié en plein Porto – OM avoir des échanges par messages avec le coach du LOSC, André Villas-Boas n'avait pas apprécié et même pointé du doigt ceux qui lorgnent sur son banc.

Des propos auxquels Galtier avait déjà répondu dans l'Equipe. Et dans une interview accordée à So Foot, il a remis cela. Le coach du LOSC, interrogé sur une éventuelle conversation par la suite avec André Villas-Boas, a clairement renvoyé la balle dans le camp du coach marseillais.

Galtier estime que c'est AVB de le contacter

« Non, pour le coup c'est à lui de m'appeler. Je n'ai pas à l'appeler. Je pense qu'il se trompe sur moi. Parce que j'échange des textos avec Eric Di Meco, qui est un pote de longue date, il pense que je critique le jeu de l'OM ou que je rêve de sa place, mais non », a clairement indiqué le coach lillois.

Pour Galtier, la donne aurait pu être différente à une condition. « Si j'avais envoyé des moqueries, je l'aurais appelé et je me serais excusé. Je peux vous montrer les messages avec Eric, avec qui on aime bien se brancher. (…) On ne parle à aucun moment du match », balaye le coach lillois une bonne fois pour toutes.