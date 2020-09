OM - LOSC : un pitbull attend les Marseillais dans les rangs lillois

André Villas-Boas a annoncé la couleur : l’OM ne devra pas enchaîner une deuxième défaite consécutive au Vélodrome face au LOSC après avoir subi la loi de l’ASSE jeudi (0-2). Le choc contre les Dogues promet d’être musclé, avec plusieurs matches dans le match. On pense ici à celui opposant Steve Mandanda et Mike Maignan.

La Provence s’est penché sur le sujet en amont car les Deux portiers ont en commun d'avoir été entraînés chez les Bleus par Nicolas Dehon. Le spécialiste des gardiens décrypte la différence entre les deux hommes.

« Steve est plus dans la réflexion et Mike est un pitbull »

« Les deux défendent leurs zones, l'espace entre le gardien et les défenseurs, explique Dehon dans le quotidien marseillais. Ils vont vers l'avant et maîtrisent la profondeur. Ils sont sûrs d'eux et sont des gardiens modernes. Steve est plus dans la réflexion et Mike est un pitbull. La seule grande différence entre eux, c'est l'expérience. »