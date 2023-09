OM, OL, LOSC : Rudi Garcia déjà proche de la sortie à Naples ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

« Haute tension à Naples ! » : tel est le titre de la Gazzetta dello Sport, ce lundi. Hier, le Napoli, champion d'Italie en titre, a concédé un triste match nul à Bologne (1-1) et la rencontre a été marquée par une altercation entre Rudi Garcia et Vitor Osimhen, mécontent d'être sorti après avoir raté un penalty.

Son président le soutient... pour l'instant

Sur DAZN, Rudi Garcia a voulu calmer le jeu. « J’ai parlé avec Victor après sa sortie, mais cela restera entre nous. Il reste notre tireur de penalties. Quand un joueur sort et qu’il n’est pas content, c’est une bonne chose. » Le président Aurelio de Laurentiis, lui, soutiendrait toujours le Français, mais Naples n'est que 7e de Serie A, à 7 points de l’Inter Milan, et son jeu s'est passablement dégradé depuis la saison passée. Critiqué, Garcia est tenu pour responsable par les supporters, et ses tensions avec Osimhen, tenu en haute estime par les Napolitains, ne va pas arranger ses affaires...

