LOSC : pour la course au titre, Christophe Galtier donne son favori

Depuis la reprise des compétitions, le LOSC est l'équipe la plus séduisante en Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier garde le cap en Ligue 1 (dauphin du PSG) et en Europe (qualification pour les 16es d'Europa League). Au-delà des résultats, les Dogues sont séduisants dans le jeu. Et cette force de frappe offensive a une nouvelle fois fait des merveilles face à l'AS Monaco (2-1), ce dimanche.

À deux points du PSG, après 13 journées de Ligue 1, les observateurs se prennent à rêver d'une lutte serrée pour le titre, avec d'autres poursuivants à l'image de l'OM et de l'OL. Mais, pour l'heure, Christophe Galtier préfère se focaliser sur la bataille au podium, avec les deux Olympiques, plutôt que sur le champion de France en titre : "Quand je vois le PSG avec sa rotation lors de sa victoire contre un Montpellier remarquable (1-3, ndlr). Quand je regarde derrière, il y a une bagarre terrible avec Montpellier, Monaco, Marseille, Lyon. Les confrontations directes sont importantes. Paris reste Paris, avec beaucoup de qualités. Ils l’ont emporté ce week-end avec un nombre d’absents incroyables. Paris reste à mes yeux le favori. Je regarde surtout ce qu’il se passe dans le peloton des poursuivants."

Galtier se méfie de l'OM !

Marseillais de naissance, Galtier se méfie de l'OM, son club de coeur : "On verra où on va basculer le 23 décembre. A nous d’être sérieux dans la récupération. Est-ce qu’on sera un outsider ? Pour l’instant, on est bien placé. Marseille tourne plein pot, avec des matchs en retard. Il faudra gagner les matchs charnières."

Avec cette victoire face à l'AS Monaco, Lille a déjà remporté une rencontre qui comptera en fin de saison. Dans trois journées, les Dogues recevront le PSG. Un match qui pourrait en dire plus sur le niveau des ouailles de Galtier.