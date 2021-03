PSG - LOSC (3-0) : Galtier a déjà son idée pour la revanche en L1

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

C'est un Christophe Galtier forcément déçu qui s'est présenté en conférence de presse hier soir après l'élimination du LOSC par le PSG (0-3) en Coupe de France. L'entraîneur des Dogues avait fait le choix de laisser au repos certains cadres mais il était tout de même ambitieux. Au final, la défaite l'a frustré mais, comme toujours, il entend se servir de ce faux pas pour rebondir.

"Il faudra défendre en avançant"

"Ce qu'il faut corriger en vue du match du 3 avril ? C'est Mauricio qui vous envoie ? (rires) Vous arrivez à me faire rire après une élimination. Il faudra corriger des choses sur la durée du match, l'intensité, défendre en avançant. Soit on avance sur eux et on s'expose. Mais si on n'avance pas, on fait comme en première période ce soir et ça n'a aucun sens."

"L'avenir nous dira si cette défaite peut nous servir. On s'appuiera sur l'histoire du soir pour la préparation du prochain. A la base, le PSG est supérieur à nous. Mais l'histoire du football, du championnat … J'ai vécu des histoires de doubles confrontations comme celle-ci. J'ai déjà perdu le premier match et remporté le deuxième. On élimine Monaco l'an dernier et on prend une fessée derrière. J'espère qu'on sera dans cette logique de matchs différents."