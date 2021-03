PSG - LOSC : de l’espoir pour Neymar, une équipe bis pour Galtier ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC se déplace à Paris demain en 8e de finale de la Coupe de France avant de recevoir Nîmes dimanche en L1. La question est de savoir quel match va privilégier Christophe Galtier ? Selon L’Équipe, la tentation d’aligner une équipe bis face au PSG est grande. Le quotidien sportif rappelle que ce choix cornélien renvoie à la saison 2016-2017 et au parcours de l’AS Monaco, conclu par un titre de champion de France.

Le 23 avril, l’ASM de Jardim l’avait emporté 2-1 à Lyon, il était coleader du championnat en compagnie du PSG et jouait trois jours plus tard une demi-finale de Coupe de France. Composition de l’équipe monégasque ce soir-là à Paris ? De Sanctis – Mbaé, Raggi, Ab. Diallo, Jorge – N’Doram, Muyumba – Andzouana, Beaulieu, Cardona – Germain. On était plus proche de l’équipe C que de l’équipe B, et Monaco avait perdu 5-0.

Di Maria a été dispensé d’entraînement au PSG

C’était alors un choix, décrié sur le moment, et Jardim en avait pris pour son grade d’avoir snobé cette opportunité de jouer une finale de Coupe de France. Trois semaines plus tard, son équipe décrochait le titre de champion de France. Le coach du LOSC pourrait donc refaire le coup demain face au PSG, où Neymar va mieux.

L’attaquant brésilien s’est entraîné hier, doit le faire aujourd’hui et espère être là à Lyon dimanche mais il n’est pas impossible qu’il figure dans le groupe contre Lille demain. En revanche, Pablo Sarabia souffre d’une hanche et devrait être ménagé. Très perturbé par son cambriolage, Angel Di Maria a été dispensé d’entraînement.