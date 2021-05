PSG, LOSC : le même piège est tendu aux deux favoris pour le titre

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Le titre de champion de France n’est pas encore joué. Avec un seul point d’avance au classement, le LOSC peut voir le PSG le dépasser dimanche en cas de moins bon résultat à Angers que son homologue à Brest (21h).

Si ses deux adversaires semblent inférieurs sur le papier, rien ne dit qu’ils se présenteront en victimes expiatoires sur leurs propres terres. « On ne fera pas l'arbitre contre Lille, on n'a pas de cartons, a prévenu Stéphane Moulin en conférence de presse. On va jouer notre match et la vérité viendra du terrain. Je n'ai rien contre les Lillois, ni contre les Parisiens. On essaiera comme d'habitude de gagner le match. »

Angers et Brest sont remontés à bloc

Du côté du SB29, le discours est le même d’autant que le maintien n’est pas encore totalement assuré.« On va jouer le PSG, ce qui n’est pas le meilleur des scénarios. Mais on va jouer crânement, car notre avenir en dépend, fait savoir Olivier Dall’Oglio. On sait qu’on est Brest, qu’on joue le maintien depuis le début. On doit être prêt. Et si, dans une semaine, les résultats sont encore négatifs, on sera déterminés à jouer ces barrages, à fond. » Les messages sont passés.