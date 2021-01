PSG, OL, LOSC : un joueur du FC Nantes se prononce sur la course au titre

Mercredi, le championnat de France reprendra ses droits avec la 18e journée. Pour le moment, l'OL et le LOSC mènent la danse avec 36 points, une longueur devant l'ogre parisien. Sur les genoux après une saison précédente s'étant terminée mi-août, sans préparation, contraint de jouer deux fois par semaine depuis quatre mois, le club de la capitale a perdu beaucoup de points en route mais demeure le favori dans la course à sa propre succession, dopage financier oblige. Mais pour Pedro Chirivella, il y aura quand même match avec ses deux outsiders.

"Ils peuvent remporter la Ligue 1 devant le PSG"

Le milieu de terrain espagnol du FC Nantes a accordé une interview au quotidien AS dans laquelle il a évoqué la course au titre : “Les adversaires les plus difficiles que j'ai rencontrés en Ligue 1 sont Lille et Lyon. Le LOSC a un 4-4-2 compact et des milieux très directs, qui récupèrent le ballon et jouent rapidement vers l'avant. Ils ont deux milieux excentrés qui fixent bien et deux attaquants très bons. Lyon possède un milieu de terrain qui fait la différence avec Aouar, Thiago Mendes ou Paqueta plus Guimaraes. C'est un milieu spectaculaire et ils font la différence en attaque. Je pense qu'ils peuvent remporter la Ligue 1 devant le PSG”.

On sent quand même que les Gones, qui ont collé un 3-0 au FCN au Groupama Stadium juste avant la trêve ont plus impressionné Chirivella que le LOSC, vainqueur 2-0 des Canaris au stade Pierre-Mauroy fin septembre.