PSG : Pochettino se rend devant le LOSC, Galtier déclenche une grosse polémique avec l’OM

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Christophe Galtier et le LOSC sont champions de France ! Trois ans et demi après avoir pris la suite de Marcelo Bielsa sur le banc du club nordiste, le Marseillais a donc réussi le petit exploit de le mener vers le Graal dix ans après son dernier sacre hexagonal. Mauricio Pochettino, resté à quai malgré la victoire du PSG hier à Brest (2-0), a tenu à saluer le LOSC.

« Nous avons perdu des points que nous ne devions pas perdre, et pas seulement depuis janvier. Aujourd'hui on a fait le travail, mais ça ne dépendait pas que de nous. La première chose est de féliciter Lille pour le titre, quand on gagne un Championnat, c'est toujours mérité, a-t-il affirmé en conférence de presse. On peut repenser aux matches perdus, mais il faut tout remettre en perspective, jusqu'à la fin de la saison nous étions en course dans toute les compétitions. Il y a une insatisfaction de ne pas avoir gagné le Championnat, malgré la victoire en Coupe, au Trophée des champions et un beau parcours en Ligue des champions. »

« Quelle misère... Olympique de procuration »

La prouesse de Galtier, elle, n’est pas passée inaperçue du côté de Marseille puisque La Provence lui a consacré sa Une du jour : « Un Marseillais champion ! » Ce choix éditorial n’a pas été du goût de Nabil Djellit, qui s’est empressé de dégommer le quotidien régional... et l’OM : « Quelle misère... Olympique de procuration. » En allumant une telle mèche, le journaliste de France Football a déclenché une polémique qui reste toujours vive sur Twitter. Nicolas Hortus, pro PSG, y est notamment allé de son commentaire acide : « FC Tristesse. »