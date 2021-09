RC Lens - LOSC (1-0) : la LFP communique déjà sur les incidents, les sanctions vont tomber !

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

On n’a pas fini d’entendre parler des incidents en marge du derby entre le RC Lens et le LOSC. Samedi, le derby du Nord (1-0) a été marqué par de graves incidents à la mi-temps et de premières sanctions vont rapidement être prises contre les fauteurs de troubles.

Comme révélé par le sous-préfet de Lens Jean-François Raffy à RMC Sport, on dénombre six blessés légers (entorse, fracture de cheville, luxation d'épaule, traumatisme des cervicales) et deux supporters interpellés.

Un du côté du parcage des Dogues pour un jet de siège et un du côté de Lens pour avoir jeté un siège sur un CRS. Le second nommé sera même jugé en comparution immédiate dès ce dimanche. La LFP a pondu un communiqué pour annoncer que la commission de discipline se réunira dès le lundi 20 septembre. Des sanctions vont donc bientôt tomber.

