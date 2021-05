RC Lens - LOSC : gros handicap pour Haise, surprise de taille chez Galtier ?

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Quelles formations pour le choc entre le RC Lens et le LOSC ? Christophe Galtier a assuré que Renato Sanches était « opérationnel à 100% ». Par le passé, l’entraîneur du LOSC a néanmoins répété que son association avec Soumaré au milieu n’était pas la plus adaptée compte tenu des caractéristiques des deux joueurs. En raison du forfait de Benjamin André (suspendu), L’Équipe pense que Xeka pourrait donc accompagner l’International Espoirs.

La présence de Sanches dans un couloir au départ de la rencontre mobiliserait les trois milieux disponibles sur la feuille de match. Voilà pourquoi, dans le 4-4-2, la logique plaide plutôt pour la titularisation de Jonathan Ikoné ou de Luiz Araujo sur le côté droit devant Zeki Celik. Du côté du RC Lens, Franck Haise disposera de tout son groupe à l’exception de Massadio Haïdara (mollet) et d’Issiaga Sylla (suspendu).

Le RC Lens n'a gagné aucun de ses 11 derniers matches face au LOSC

L’entraîneur des Sang et Or a déjà annoncé la titularisation du droitier Clément Michelin dans le couloir gauche. L’équipe artésienne devrait évoluer en 3-5-2 avec plutôt Steven Fortes comme stoppeur gauche de la défense à trois à plat, et Ignatius Ganago devant Gaël Kakuta en pointe. Le plus gros handicap pour le RC Lens viendra des statistiques : le Racing n’a gagné aucun de ses 11 derniers matches de Ligue 1 disputés contre le LOSC (3 nuls, 8 défaites). Sa dernière victoire en championnat face au rival nordiste remonte au 29 avril 2006, à domicile (4-2).