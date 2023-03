RC Lens - LOSC : Jonathan David aura une bonne raison de marquer dans le derby !

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Bollaert sera en fusion demain après-midi pour le grand derby du Nord. A compter de 17h, le RC Lens et le LOSC croiseront le fer avec, chacun, l'obligation de s'imposer pour ne pas voir la concurrence s'éloigner. Pour les Sang et Or, c'est le train de la Champions League qui ne doit pas les distancer ; pour les Dogues, c'est celui de l'Europa League. Au coup d'envoi, six points sépareront les deux rivaux. Dans cette affiche très alléchante, Jonathan David aura forcément un rôle capital à jouer. Et une très bonne raison de le faire. En effet, il jouera son 100e match de Ligue 1 avec le LOSC à cette occasion. Et s'il trouve le chemin des filets, il signera son 50e but lillois toutes compétitions confondues. Des comptes ronds, la possibiité de jouer un vilain tour à l'ennemi : tout est réuni pour que le Canadien fasse trembler les filets ! Jonathan David pourrait disputer son 100e match en Ligue 1 lors du Derby 💯



Toutes les stats du match avant #RCLLOSC ⤵️ — LOSC (@losclive) March 3, 2023

Pour résumer S'il joue demain après-midi à Bollaert, ce qui a de très bonnes chances d'arriver, Jonathan David disputera son 100e match de Ligue 1 sous le maillot du LOSC. Une bonne raison pour l'attaquant canadien de trouver le chemin des filets. Ce serait son... 50e but toutes compétitions confondues avec les Dogues !

Raphaël Nouet

Rédacteur

