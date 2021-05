RC Lens - LOSC : la réponse cinglante de Yilmaz à Kakuta

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Avant le derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC, Gaël Kakuta avait chauffé les Dogues. "Tout le monde connaît la rivalité, je suis ici depuis que je suis tout petit. C'est un match spécial. Mais contrairement au match aller, à Lille, il y a cette fois beaucoup plus de maturité chez nous. Maintenant, on est aussi bons d'un point de vue défensif qu'offensif. Et puis, si on peut priver Lille du titre, ça serait beau aussi. Moi, je préfère que Paris soit champion", a lancé ce mercredi le meneur de jeu des Sang et Or en conférence de presse.

"Kakuta aurait dû garder ça pour lui"

Gaël Kakuta et Renato Sanches Credit Photo - Icon Sport

Au lendemain de ces déclarations, l'attaquant lillois, Burak Yilmaz, a répondu à Gaël Kakuta, le recadrant gentiment. "Je connais bien le joueur. C'est un très bon joueur, expérimenté. Par rapport au respect, il aurait dû garder ça pour lui, ne pas le dire à l'extérieur. En plus, ils viennent de jouer contre Paris où ils ont perdu. Je n'ai rien d'autre à ajouter", a confié le Turc, qui a donné ce jeudi sa deuxième conférence de presse de la saison.