RC Lens - LOSC : un nouveau cadre de Galtier lance déjà le derby !

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Le LOSC s’est trouvé un latéral gauche digne de ce nom. Alors que Domagoj Bradaric ressemblait à l’heureux élu pour s’installer à ce poste pour un petit moment, Reinildo a rebattu les cartes en sa faveur en multipliant les sorties convaincantes.

Après avoir été solide au Parc des Princes contre le PSG (1-0), le défenseur de 27 ans a réitéré sa performance vendredi à Metz et figure dans l’équipe type de la 32e journée de L1. Le nouveau statut de Reinildo lui a donné des ailes, au point qu’il évoque déjà le derby contre le RC Lens qui aura lieu à Bollaert le week-end du 9-10 mai lors de la 36e journée.

« Jouer un derby, c’est toujours bon »

« Ce match a forcément une saveur particulière, explique l’intéressé dont les propos sont relayés par Le Petit Lillois. Jouer un derby, c’est toujours bon, car la motivation devient encore plus forte. Mais il nous reste 6 matchs et tous sont d’une importance capitale. Il faut gagner chaque match et n’en négliger aucun. » Les Sang et Or sont prévenus.