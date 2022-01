RC Lens - LOSC : une grosse surprise dans le onze de Gourvennec ?

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Le derby du Nord sonnera un peu creux ce soir à Bollaert (21h) mais on peut faire confiance aux acteurs de la rencontre pour faire le spectacle sur le rectangle vert. Malgré plusieurs absences, notamment liées à des cas positifs au Covid-19, le LOSC devrait présenter une équipe compétitive face aux Sang et Or.

Selon L’Équipe, quelques aménagements sont toutefois programmés par Jocelyn Gourvennec dans son onze de départ. Le quotidien sportif estime que le coach du LOSC devrait notamment retenter sa chance avec Yusuf Yazici au poste d'attaquant de pointe.

Cette stratégie n’avait pas vraiment fonctionné quand Gourvennec tâtonnait en début de saison. À voir si cette surprise se confirme vers 20h. Du côté du RC Lens, Gaël Kakuta devrait faire son retour comme titulaire en meneur de jeu, chose plus habituelle.

