RC Lens - LOSC : une nouvelle rocambolesque plane sur le derby

Héros du match contre l’OL (3-2) avec un doublé et une passe décisive, Burak Yilmaz a aussi écopé d'un carton jaune pour avoir enlevé son maillot au moment de célébrer son deuxième but. Dans son édition du jour, L’Équipe a fait savoir que cet écart priverait l'attaquant turc (35 ans) du derby contre le RC Lens le 7 mai à Bollaert, dans le choc de la 36e journée de L1.

« Burak Yilmaz suspendu contre Lens ? Non ! »

Vérification faite, il n’en sera rien ! « Burak Yilmaz suspendu contre Lens ? Non ! Il serait suspendu si c'était sur ses 10 derniers matchs à lui, mais on doit parler des 10 derniers du LOSC, rappelle à juste titre Adrien Braya de France Bleu Nord. Yilmaz n'a que deux cartons jaunes sur les 10 derniers matchs, contre Lyon et Metz... »