RC Strasbourg - LOSC (1-2) : une altercation à l’origine du réveil des Dogues ?

Au fond du gouffre samedi dernier après la défaite à Lens (0-1) et les événements qui s’y sont produits, le LOSC s’est bien relancé en quatre jours. D’abord en s’imposer à domicile contre Reims (2-1) puis en venant gagner à Strasbourg (2-1) hier. Dans le jeu, c’est toujours aussi laborieux par moments, la défense n’offre pas encore les mêmes gages de sécurité que la saison passée mais avec ces six points, les champions de France sont remontés à la 8e place de Ligue 1 et cela offre à Jocelyn Gourvennec quelques moments de tranquillité pour assoir sa méthode.

Dans son compte-rendu du match, L’Equipe explique que le déclencheur de ce double succès pourrait être non pas le derby perdu à Bollaert mais une altercation survenue à Luchin trois jours après. Burak Yilmaz et Amadou Onana auraient eu une vive altercation pendant l’entraînement de mardi matin, qui aurait conduit à son arrêt précipité. Le bouillant attaquant turc avait été laissé au repos hier mais peut-être que les étincelles créées lors de son embrouille avec son partenaire belge ont permis de raviver la flamme lilloise !

