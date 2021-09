RC Strasbourg : Stéphan reçoit trois bonnes nouvelles avant le LOSC

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Sur une série de deux victoires consécutives en Ligue 1, le RC Strasbourg espère enchaîner avec la réception du LOSC, ce samedi (19h) au stade de la Meinau, pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Julien Stéphan pourra compter sur les retours de Dimitri Liénard, Jean-Ricner Bellegarde et Majeed Waris.

"Les trois absents à Lens, Dimitri Liénard, Jean-Ricner Bellegarde et Majeed Waris, ont effectué une séance individualisée jeudi qui s'est bien passée. Ça va mieux et on espère qu'ils seront utilisables", a confié ce vendredi l'entraîneur du RCSA en conférence de presse d'avant-match.

🔛 #RCSALOSC I La conf' de presse avant la réception du @losclive est à suivre en direct sur Youtube d'ici quelques miniutes ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 24, 2021