Stade de Reims - LOSC : Caillot porte de graves accusations contre Lille, qui lui répond !

Alors que le LOSC s'est imposé ce dimanche sur la pelouse du Stade de Reims (0-1), à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1, le président rémois, Jean-Pierre Caillot, a accusé son homologue lillois, Olivier Létang, d'avoir fait pression à la pause sur le corps arbitral.

"À la pause, les arbitres ont reçu la visite du président lillois dans leur vestiaire. Je pense que ce n’est pas anodin. Selon ce que je sais, il aurait souhaité que notre défenseur Thérence Koudou reçoive un carton rouge plutôt qu’un jaune sur sa faute du début de match (6e). Coup de pression ou pas, toujours est-il que l’arbitre est complètement sorti de son match en deuxième mi-temps, oubliant de siffler un pénalty - ou au moins de consulter le VAR - pour une faute sur Keito Nakamura (79e), et surtout ne sanctionnant pas les nombreuses fautes et simulations des Lillois pour gagner du temps", a fustigé ce lundi Jean-Pierre Caillot dans des propos accordés à L'Union.

La réponse du LOSC

Des allégations démenties quelques heures plus tard par le LOSC via L’Équipe. "Sollicité par nos soins, Olivier Létang n'a pas souhaité s'exprimer. Du côté du club lillois, on dément néanmoins vigoureusement que le président des Dogues soit allé dans le vestiaire des arbitres à la mi-temps. Et qu'il est facile de le vérifier avec les images", explique le quotidien sportif.

Selon nos informations, le président de Lille Olivier Létang n'est pas venu dans le vestiaire de l'arbitre à la mi-temps du match contre Reims (0-1), samedi, contrairement à ce qu'a affirmé ce lundi son homologue rémois Jean-Pierre Caillot. https://t.co/selfOrLywA pic.twitter.com/OxPko2jLtq — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 4, 2024

