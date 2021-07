Résultat amical : le LOSC s'incline face à La Gantoise (0-1)

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Deuxième match de préparation pour le LOSC de Jocelyn Gourvennec et première défaite. Après avoir battu Waasland-Beveren (2-0) pour les débuts de leur nouveau coach, les champions de France se sont inclinés cet après-midi face à La Gantoise (0-1). Les Belges ont ouvert le score dès la 2e minute et ont évolué en supériorité numérique dans la dernière demi-heure après l'expulsion d'Agouzoul. Les Dogues ont fait bonne figure et se sont procurés plusieurs occasions franches. Prochain rendez-vous samedi contre Courtrai.

Le onze du LOSC aligné au coup d'envoi : Jardim - Pied, Djalo, Botman, Reinildo - Xeka, André (cap.), Araujo - Bamba, David, Ikoné.

Réduits à 10 après la pause, les Dogues s'inclinent pour leur deuxième match de préparation.#LOSCGNT 0-1 | ⏱ 90' pic.twitter.com/fnaa5fo5Az — LOSC (@losclive) July 14, 2021