Résultat Ligue 1 : ASM 0 - 0 LOSC (mi-temps)

Intensité, duels, match sous tension... mais de un score nul et vierge ! Au stade Louis II, l'AS Monaco et le LOSC sont rentrés aux vestiaires, à la pause, sans avoir trouvé la faille. Pourtant, les deux équipes ont eu des occasions en or. Après un ballon relâché par Lecomte, Bamba a manqué de spontanéité pour tromper la vigilance des Monégasques (0-0, 13e).

Peu de temps après, Ben Yedder avait trouvé la faille sur une frappe contrée par la défense lilloise. Mais, malheureusement pou lui, l'international français était hors jeu. Avec la fatigue, des espaces devraient s'ouvrir entre ces deux formations qui sont habituées à marquer beaucoup de buts.