Résultat Ligue 1 : le LOSC a pris les commandes dans le derby face au RC Lens (1-0, mi-temps)

Entre deux formations qui excellent dans le pressing et le jeu de transition, le derby entre le LOSC et le RC Lens tient ses promesses en terme d'intensité. Et pour la première fois cette saison, les Sang et Or souffrent face à une équipe lilloise plus juste techniquement et qui pousse les Lensois à un certain déchet technique.

Une domination qui s'est matérialisée dès la 11e minute par une combinaison dont le LOSC a le secret et qui a permis à Fonte puis André de servir Yilmaz pour une tête imparable à bout portant (1-0).

Les Sang et Or ont bien tenté quelques timides offensives pour réagir mais la défense lillois, et notamment un excellent Botman, n'a pas vraiment tremblé. A l'inverse, après une très belle sortie à la limite de sa surface peu avant, Jean-Louis Leca a dû sortir une parade exceptionnelle pour empêcher Araujo de doubler la mise (45e).